Η Κατερίνα Ζερβού αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Πωλήσεων και Volume Business στην ASBIS Hellas

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Η Κατερίνα Ζερβού αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας Πωλήσεων – Volume Business στην ASBIS Hellas, για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Volume Business της εταιρείας, και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής και την ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών με λιανέμπορους, ηλεκτρονικά καταστήματα, μεταπωλητές και συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Κατερίνα εντάσσεται στην ASBIS Hellas διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς των πωλήσεων, της ανάπτυξης δικτύων διανομής και της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στον κλάδο της τεχνολογίας, consumer electronics, καθώς και των οικιακών συσκευών.

Ως μέλος της εμπορικής ομάδας της ASBIS Hellas, η Κατερίνα θα επικεντρωθεί στη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών τόσο για τις διεθνείς μάρκες που εκπροσωπεί η εταιρεία όσο και για τις ιδιόκτητες μάρκες της ASBIS. Παράλληλα, θα υποστηρίζει τους συνεργάτες της εταιρείας με καινοτόμες λύσεις, ανταγωνιστικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Κατερίνα στην οικογένεια της ASBIS», δήλωσε ο Λεύκιος Θεοδοσίου, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής για την περιοχή της Μεσογείου (Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ισραήλ). «Η εμπειρία της, η πελατοκεντρική της προσέγγιση και το πάθος της για την επιχειρηματική ανάπτυξη θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση μας στην ελληνική αγορά και θα υποστηρίξουν τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας στη περιοχή».

Η Κατερίνα Ζερβού δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην ASBIS Hellas και γίνομαι μέλος ενός τόσο δυναμικού και καινοτόμου οργανισμού. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να συμβάλουμε στη συνεχή ανάπτυξη και επιτυχία της εταιρείας».

Η ASBIS Hellas συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες της και την ανάπτυξη της αγοράς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω εδραίωση της θέσης της ως ενός από τους κορυφαίους διανομείς προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών λύσεων.