ΣΕΤΠΕ: πρόσκληση για κοινή ευρωπαϊκή πορεία των επιχειρήσεων ΤΠΕ Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

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«Ένα σχήμα, δύο αγορές, κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα»: Με σημείο αναφοράς αυτή τη διατύπωση ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΤΠΕ, Αναστάσιος Μάνος, απηύθυνε από τα Σκόπια συγκροτημένη πρόσκληση για τη σύμπραξη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία στον κλάδο ΤΠΕ.

Κατά την παρέμβασή του στο Digital Bridge & Business ICT Forum, που διεξήχθη στις 4 Ιουνίου 2026, ο κ. Μάνος κατέδειξε την ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των δύο τεχνολογικών οικοσυστημάτων να αποκτήσει σταθερό, μετρήσιμο και μακροπρόθεσμο περιεχόμενο, με επίκεντρο την κοινή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, την ανάπτυξη διασυνοριακών τεχνολογικών υποδομών, την κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού και τη συνδιαμόρφωση ψηφιακών λύσεων για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην εμβληματική επιχειρηματική διοργάνωση, την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το Chamber of Commerce for Information and Communication Technologies (MASIT), έλαβαν μέρος συνολικά 79 εταιρίες από την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία: 17 εταιρίες-μέλη του ΣΕΤΠΕ και 62 εταιρίες-μέλη του MASIT. Παράλληλα, έγιναν περισσότερες από 130 B2B συναντήσεις, καλλιεργώντας τις προϋποθέσεις για νέες συμπράξεις σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Στην ομιλία του ο κ. Μάνος τόνισε ότι η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία διαθέτουν συμπληρωματικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά: Η ελληνική αγορά έχει μεγαλύτερη κλίμακα, πλουσιότερη πείρα σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και ισχυρή παρουσία στον κλάδο ΤΠΕ, ενώ η Βόρεια Μακεδονία διαθέτει ευέλικτο ανθρώπινο δυναμικό, ανταγωνιστικό κόστος και καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μάνος στη δυνατότητα σύστασης κοινού σχήματος ΣΕΤΠΕ – MASIT για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές προσκλήσεις και διαγωνισμούς, ιδίως σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το European Competitiveness Fund, το SAFE και το Horizon Europe. Η προοπτική αυτή συνδέεται με τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, στην οποία οι διασυνοριακές κοινοπραξίες, τα πολυκρατικά σχήματα και οι συμπληρωματικές τεχνολογικές δυνατότητες αποκτούν αυξημένη βαρύτητα.

Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε, η συνεργασία των δύο φορέων μπορεί να αναπτυχθεί σε πέντε (5) βασικούς άξονες: Την κοινή διεκδίκηση ευρωπαϊκών έργων, τη δημιουργία διασυνοριακού διαδρόμου υπολογιστικού νέφους (cloud) και δεδομένων, την κινητικότητα και κατάρτιση μηχανικών πληροφορικής, την από κοινού ανάπτυξη κάθετων λύσεων λογισμικού για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη συνεργασία σε τομείς κυβερνοασφάλειας, κρίσιμων υποδομών και τεχνολογιών διττής χρήσης.

Η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΤΠΕ και του MASIT αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη θεσμική και επιχειρησιακή αποτύπωση της νέας προοπτικής.

Εκ μέρους του MASIT το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Πρόεδρος του ΔΣ, Jordan Dimitrovski, ο οποίος σημείωσε ότι ο κλάδος ΤΠΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, εξαγωγών και θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη Βόρεια Μακεδονία.

«Η ανάπτυξη των τελευταίων ετών είναι αποτέλεσμα συνεχών επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, γνώση και καινοτομία, αλλά και επιβεβαίωση ότι οι εταιρίες μας ανταγωνίζονται με επιτυχία στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον κ. Dimitrovski, η επιχειρηματική συνάντηση αποτέλεσε ισχυρή απόδειξη ότι η περιφερειακή συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών αποτελούν το «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και στις δύο χώρες.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Timcho Mucunski, ο Υφυπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Βόρειας Μακεδονίας, Radoslav Nastasijevikj Vardjiski, και η Πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Σοφία Φιλιππίδου.

Στην αποστολή του ΣΕΤΠΕ συμμετείχαν, κατά αλφαβητική σειρά, οι ακόλουθες εταιρίες: BIZTEC, CHRONOGRAFIKI, COMITECH, CONSORTIS GEOSPATIAL, DATAVERSE, DOTSOFT, EINS, EPI SYSTEMS, EXEO, GNOMON INFORMATICS, INFOTEAM HELLAS, JOIST, LIONCODE, METAMIND INNOVATIONS, ROBOVISION, VIDAVO και UTILIZE.

Με τη θεσμική επισφράγιση της συνεργασίας ΣΕΤΠΕ και MASIT και με την ενεργή συμμετοχή επιχειρήσεων από τις δύο χώρες, το Digital Bridge & Business ICT Forum αποτέλεσε αφετηρία για τη μετάβαση από τη δικτύωση στη συγκρότηση κοινών πρωτοβουλιών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Για τον ΣΕΤΠΕ η συνεργασία με το τεχνολογικό οικοσύστημα της Βόρειας Μακεδονίας εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας που υπηρετεί, με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.