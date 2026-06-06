Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά

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Με εγχώρια επεξεργασία των Φ/Β πλαισίων και αυστηρούς μηχανισμούς κατά των παράνομων ροών, το εγκεκριμένο σύστημα μετατρέπει την κυκλική οικονομία σε καθημερινή πράξη ευθύνης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, κεφαλαιοποιώντας την πολυετή ηγετική της παρουσία στην εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σήμερα, το σύστημα αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της πράσινης ενέργειας, την υπεύθυνη διαχείριση των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Μέσα από ένα εκτεταμένο εθνικό δίκτυο συλλογής, η εταιρεία απομακρύνει με ασφάλεια τα ηλεκτρονικά απόβλητα από το περιβάλλον, επανεντάσσοντας πολύτιμες πρώτες ύλες στην παραγωγή.

Έως το 2055 αναμένεται να παραχθούν πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι αποβλήτων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. απαντά σε αυτή την πρόκληση δημιουργώντας σταθερές υποδομές, ενώ παράλληλα θέτει ως προτεραιότητα τον έλεγχο της αγοράς.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι το εφαλτήριο για την αξιολόγηση των καθημερινών μας πρακτικών. Ειδικά στα φωτοβολταϊκά, η χώρα μας χρειάζεται άμεσα δύο πράγματα: πλήρη ιχνηλασιμότητα των ροών, από την πρώτη εγκατάσταση και την απεγκατάσταση έως και την τελική επεξεργασία και αδιαπέραστη φραγή στις παράνομες διαρροές αποβλήτων εκτός επίσημων συστημάτων. Η διασφάλιση της νόμιμης ανακύκλωσης κάθε πάνελ αποτελεί εθνική περιβαλλοντική αναγκαιότητα», αναφέρει ο κος. Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ επιτυγχάνει το εντυπωσιακό ποσοστό ανάκτησης άνω του 95% στα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Έχοντας ήδη συλλέξει πάνω από 500 τόνους σχετικών αποβλήτων από το 2020, η εταιρεία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πλέον εξ ολοκλήρου εντός της χώρας, σε εξειδικευμένες μονάδες στην Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία. Η εγχώρια αυτή διαχείριση μειώνει δραστικά το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών.

Στρατηγικές Πρωτοβουλίες:

Διεύρυνση του Εθνικού Δικτύου: Συνεχής τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής σε δήμους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικά καταστήματα, για τη συλλογή συσκευών, λαμπτήρων και φωτιστικών.

Θωράκιση της Διαφάνειας στα Φ/Β: Ανάπτυξη αυστηρών διαδικασιών ελέγχου για την πλήρη ιχνηλασιμότητα των ροών των φωτοβολταϊκών αποβλήτων.

Εκπαιδευτικές Δράσεις & Συμμαχίες: Υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων σε σχολεία και στενή συνεργασία με παραγωγούς και επενδυτές ΑΠΕ για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στις εγχώριες υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, όταν συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες, είναι ο μόνος δρόμος για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ευημερία.