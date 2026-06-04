Η DGTAL ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ σε έσοδα και ανακοινώνει νέα ηγετική ομάδα

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η DGTAL, η Agentic πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για τον κλάδο της (αντ)ασφάλισης και συναφείς ρυθμιζόμενους κλάδους, ανακοινώνει σήμερα ότι ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ σε ετήσια έσοδα και αναδιαμορφώνει τη διοικητική της δομή για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που έχουν ανοίξει μπροστά της. Η εταιρεία στοχεύει στον διπλασιασμό των εσόδων της εντός των επόμενων δώδεκα μηνών και έχει συγκροτήσει ηγετική ομάδα που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις φιλοδοξίες.

Νέο κεφάλαιο στην ηγεσία της εταιρίας

Η Βάντα Γιανναρά, συνιδρύτρια και πρώην CCO, αναλαμβάνει τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου (CEO). Διαδέχεται τον Arndt Gossmann, ο οποίος ξεκίνησε και καθοδήγησε την εταιρεία κατά τα ιδρυτικά της χρόνια. Ο Arndt παραμένει ο κύριος μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ηγετική ομάδα, μαζί με τη Βάντα Γιανναρά, εντάσσεται ο Richard Hundt, CTO (Chief Technology Officer) — αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η τεχνολογία στην πορεία ανάπτυξης της DGTAL. Η ευρύτερη ομάδα διοίκησης έχει επίσης ενισχυθεί: η Νατάσα Μανιού αναλαμβάνει τη θέση της Chief Client Officer (CCO), η Nicola Robben αναλαμβάνει τον ρόλο της Chief Operating Officer (COO) και η Sirarpi Arshakyan αναλαμβάνει τον ρόλο της Chief of Staff (CoS). Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοικητική ομάδα της DGTAL αποτελείται πλέον κατά 80% από γυναίκες — σε μια εποχή που το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 20% στον ευρωπαϊκό χώρο της τεχνολογίας.

Από τολμηρό στοίχημα, αποδεδειγμένη Agentic πλατφόρμα

Η DGTAL οικοδομήθηκε γύρω από μια μοναδική πεποίθηση: ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει ριζικά τους χειροκίνητους, data driven κλάδους — και ο ασφαλιστικός κλάδος βρισκόταν πάντα στην κορυφή αυτής της λίστας. Η αποδεδειγμένη agentic πλατφόρμα της εταιρείας έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη οκτώ διεθνών πελατών σε παραγωγικό περιβάλλον (production). Σήμερα, η DGTAL συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών στην Ευρώπη που διαθέτουν γνήσια agentic τεχνητή νοημοσύνη σε κλίμακα — σε έναν τομέα που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 190 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως έως το 2030. Με επιβεβαιωμένα έσοδα ενός εκατομμυρίου ευρώ και σαφή τροχιά διπλασιασμού εντός δώδεκα μηνών, η εταιρεία εμβαθύνει την παρουσία της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των ασφαλειών — από τις αποζημιώσεις και την αναδοχή κινδύνων έως τα MGA και τη bancassurance — ενώ επεκτείνεται και σε παρακείμενα πεδία, όπως η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας και η Βελτιστοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPO).

Arndt Gossmann, Ιδρυτής & Κύριος Μέτοχος, DGTAL: «Πιστεύαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμόρφωνε τους ρυθμιζόμενους κλάδους που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα — όπως ο ασφαλιστικός — πολύ πριν αυτό γίνει ευρέως διαδεδομένο. Οι πελάτες μας από τότε έχουν επιβεβαιώσει αυτή μας την πεποίθηση. Τώρα το ζητούμενο είναι να μετατρέψουμε αυτό το πλεονέκτημα σε κλίμακα — και αυτό απαιτεί τον επόμενο CEO. Η Βάντα έχτισε το εμπορικό μας μοντέλο και τις σχέσεις μας με τους πελάτες από το μηδέν. Φέρει στο αίμα της το DNA της DGTAL, έχει την εμπορική οξυδέρκεια και την βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών που απαιτεί αυτή η φάση. Ο Richard έχτισε την τεχνολογία που στηρίζει τα πάντα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο σίγουρος για αυτή την ομάδα και για το τι θα καταφέρει στη συνέχεια».

Βάντα Γιανναρά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της DGTAL: «Συνίδρυσα την DGTAL με την πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όταν εφαρμόζεται με ηθικό τρόπο και με σαφή σκοπό, ενισχύει την ανθρώπινη κρίση με τρόπο πρωτοφανή. Μαζί διαμορφώνουμε αυτό που αντιλαμβάνομαι ως μια νέα «AI πολιτεία»: ένα οικοσύστημα βασισμένο σε αρχές, όπου οι μηχανές κερδίζουν την εμπιστοσύνη μέσα από τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση και την πραγματική χρησιμότητα — και όχι μέσα από την υπερβολή. Αισθάνομαι βαθιά τιμή που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο — όχι μόνο για ό,τι αντιπροσωπεύει και εφαρμόζει η DGTAL, αλλά και γιατί έχω πλήρη συνείδηση τι σημαίνει να είμαι μία από τις ελάχιστες γυναίκες που ηγούνται ενός ευρωπαϊκού AI scale–up. Φέρω αυτή την ευθύνη με υπερηφάνεια, και σκοπεύω να αποδείξω ότι το μέλλον της ηγεσίας στην τεχνητή νοημοσύνη υπερβαίνει το παρελθόν της».