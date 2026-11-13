Ο ΣΕΚΕΕ στηρίζει τη νέα γενιά καινοτόμων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 ο 4ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που διοργάνωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης», με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), της Snappi και του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής.

Η τριήμερη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026 στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή 56 φοιτητών και φοιτητριών από 14 Τμήματα του ΕΚΠΑ, οι οποίοι συγκρότησαν 12 διεπιστημονικές ομάδες και εργάστηκαν πάνω σε πέντε πραγματικές τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Ο φετινός διαγωνισμός σηματοδότησε τη διεύρυνση της θεματολογίας των προηγούμενων φοιτητικών διαγωνισμών προς την Ανοικτή Καινοτομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία της πανεπιστημιακής κοινότητας με τις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη λύσεων με δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής.

Ουσιαστική συμβολή των εταιρειών-μελών του ΣΕΚΕΕ

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή τριών εταιρειών-μελών του ΣΕΚΕΕ, των DOBBY, InsightsAI και Revival, οι οποίες συνέβαλαν με πραγματικές επιχειρηματικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

Οι φοιτητικές ομάδες κλήθηκαν να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε πεδία όπως η ασφάλεια συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάλυση δεδομένων και η πρόβλεψη ζήτησης, η αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, η αξιοποίηση τοπικών μοντέλων AI και οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν τεχνική καθοδήγηση και mentoring από στελέχη της Μονάδας «Αρχιμήδης», μέντορες του δικτύου συνεργατών της και εκπροσώπους των φορέων που διαμόρφωσαν τις προκλήσεις. Παράλληλα, συμμετείχαν σε εργαστήριο παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών (pitching), ενισχύοντας τόσο τις τεχνολογικές όσο και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Η συμμετοχή των εταιρειών-μελών του ΣΕΚΕΕ ανέδειξε τη σημασία της άμεσης διασύνδεσης της πανεπιστημιακής γνώσης με την πραγματική οικονομία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ νέων επιστημόνων και επιχειρήσεων τεχνολογίας.

Από την πανεπιστημιακή καινοτομία στο MWC 2027

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού απονεμήθηκε στην ομάδα OptiServe. Η νικήτρια ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση MWC 2027 στη Βαρκελώνη, με όλα τα έξοδα καλυμμένα, χάρη στην κοινή χορηγία του ΣΕΚΕΕ και της Snappi. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι νέοι δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα της τεχνολογικής βιομηχανίας, να έρθουν σε επαφή με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες διεθνούς δικτύωσης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης, δήλωσε: «Η Ελλάδα διαθέτει νέους ανθρώπους με εξαιρετικές γνώσεις, ταλέντο και δημιουργικότητα. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να τους προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε πραγματικές συνθήκες, να συνεργαστούν με την αγορά και να αποκτήσουν διεθνείς παραστάσεις. Η συμμετοχή των εταιρειών-μελών μας στον διαγωνισμό αποτυπώνει ακριβώς τον ρόλο που θέλουμε να διαδραματίζει ο ΣΕΚΕΕ: να λειτουργεί ως ουσιαστική γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, η δυνατότητα που προσφέρουμε, μαζί με τη Snappi, στη νικήτρια ομάδα να συμμετάσχει στο MWC 2027 δεν είναι απλώς ένα βραβείο. Είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας και μια ευκαιρία να ανοίξουμε δρόμους προς τη διεθνή αγορά για τη νέα γενιά Ελλήνων δημιουργών τεχνολογίας. Για εμάς, η υποστήριξη της καινοτομίας δεν εξαντλείται στην αναγνώριση καλών ιδεών. Σημαίνει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι ιδέες να εξελιχθούν σε λύσεις με πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Οι νικήτριες ομάδες και τα βραβεία

Σύμφωνα με την τελική κατάταξη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

1η θέση – OptiServe : Συμμετοχή στο MWC 2027

: Συμμετοχή στο MWC 2027 2η θέση – LaoCooN : Χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, χορηγία του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής.

: Χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, χορηγία του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής. 3η θέση – VORA: Χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, χορηγία του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι νικήτριες ομάδες στις επιμέρους τεχνολογικές προκλήσεις:

DOBBY (εταιρεία-μέλος ΣΕΚΕΕ): OptiServe

OptiServe InsightsAI (εταιρεία-μέλος ΣΕΚΕΕ): GitCommit

GitCommit Revival (εταιρεία-μέλος ΣΕΚΕΕ): VORA

VORA ΕΚΠΑ: LaoCooN

LaoCooN Snappi: ByteRiders

Η σημασία της συνεργασίας Πανεπιστημίου και επιχειρήσεων

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Αρχιμήδης, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, δήλωσε για τον διαγωνισμό: «Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΕΚΠΑ να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην πράξη, να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις της αγοράς και να καλλιεργήσουν δεξιότητες μέσα από τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, ενισχύει τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά, δημιουργώντας ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας. Μέσα από τη Μονάδα Αρχιμήδης, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους φοιτητές ουσιαστικά ερεθίσματα και ευκαιρίες, ώστε να αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λύσεις με πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Ο καθηγητής Δημήτρης Καινούργιος, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, δήλωσε κατά τον χαιρετισμό του: «Η καινοτομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εστιάζουμε συστηματικά στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, τη διεπιστημονική συνεργασία και την αξιοποίηση νέων ιδεών. Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της πανεπιστημιακής κοινότητας και ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματικότητα και την αγορά».

Ο ΣΕΚΕΕ συγχαίρει θερμά όλες τις φοιτητικές ομάδες που συμμετείχαν, τη Μονάδα «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ για τη διοργάνωση, καθώς και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και τις επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Ο ΣΕΚΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα, προωθούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δημιουργούν ευκαιρίες εξωστρέφειας για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.