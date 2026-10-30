Η DOTSOFT αναλαμβάνει την υλοποίηση έργου έξυπνης διαχείρισης δημοτικού φωτισμού στον Δήμο Λοκρών

Η DOTSOFT Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Λοκρών – Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης». Το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής υποδομής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου, με στόχο την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνου δημοτικού φωτισμού, το οποίο θα επιτρέπει την κεντρική παρακολούθηση, τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την εγκατάσταση 73 έξυπνων ελεγκτών ομάδων φωτιστικών σωμάτων, καθώς και την αξιοποίηση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης. Μέσω του συστήματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη λειτουργία των φωτιστικών εγκαταστάσεων, να πραγματοποιούν απομακρυσμένους χειρισμούς, να προγραμματίζουν τη λειτουργία του φωτισμού και να συλλέγουν δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, η συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας θα συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό δυσλειτουργιών, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών συντήρησης και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των δημοτικών υποδομών.

Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές προϋποθέσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, παραμετροποίησης των συστημάτων, δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας, καθώς και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου.

Η πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Λοκρών» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΣΠΑ), με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου, η DOTSOFT ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities), συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην ανάπτυξη βιώσιμων, διασυνδεδεμένων και αποδοτικότερων αστικών περιβαλλόντων.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση των ελληνικών Δήμων σε ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης, με επίκεντρο την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τον πολίτη.