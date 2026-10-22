Lancom & GNM-IX ενισχύουν την πρόσβαση της ελληνικής αγοράς σε διεθνή δίκτυα

Η Lancom διευρύνει το χαρτοφυλάκιο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της με την προσθήκη του GNM-IX, διεθνούς Internet Exchange που διασυνδέει παρόχους υπηρεσιών, δίκτυα περιεχομένου και ψηφιακές πλατφόρμες σε πολλαπλά σημεία παρουσίας, μέσα από ένα ευρύτερο οικοσύστημα peering.

Με την ένταξη του GNM-IX στο χαρτοφυλάκιό της, η Lancom δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες στην Ελλάδα να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Internet Exchange απευθείας μέσω του δικτύου της, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία δικού τους PoP στο εξωτερικό. Η Lancom διασυνδέεται με το GNM-IX με 100G Port στη Σόφια, παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για τη διάθεση της νέας υπηρεσίας.

Η συνεργασία προσφέρει περισσότερες επιλογές χωρητικότητας και μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών συνδεσιμότητας. Για ISPs, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, CDNs και επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ευκολότερη πρόσβαση σε διεθνές peering.

Τα δίκτυα που αξιοποιούν την υπηρεσία αποκτούν πρόσβαση σε ένα peering ecosystem στο οποίο συμμετέχουν μεγάλα διεθνή δίκτυα, όπως Meta, Akamai, CDN77 και Hetzner Online. Έτσι, μπορούν να αξιοποιούν πιο άμεσες διαδρομές ανταλλαγής κίνησης, επιπλέον επιλογές δρομολόγησης και μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και την εξέλιξη της δικτυακής τους υποδομής.

Για τη Lancom, η νέα υπηρεσία διευρύνει περαιτέρω το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συνδεσιμότητας, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών διεθνούς διασύνδεσης μέσα από ένα ενιαίο σημείο συνεργασίας.

Το GNM-IX είναι διεθνές Internet Exchange που λειτουργεί από την GNM, εταιρεία τηλεπικοινωνιών με παρουσία στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η πλατφόρμα επιτρέπει σε παρόχους Internet και δίκτυα περιεχομένου να ανταλλάσσουν traffic και να πραγματοποιούν peering σε πολλαπλές τοποθεσίες. Το GNM-IX διασυνδέει περισσότερα από 750 δίκτυα και συγκεντρώνει περισσότερα από 11 Tbps κίνησης σε ώρες αιχμής.

Η Lancom παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Data Center, Cloud, Τηλεπικοινωνιών και Cyber Security. Με τρία ιδιόκτητα Data Centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και διεθνείς διασυνδέσεις, υποστηρίζει επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών με σύγχρονες λύσεις υποδομών και συνδεσιμότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.