Η DOTSOFT επεκτείνει τη συμμετοχή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Καλαμαριάς

Η DOTSOFT A.E., ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών GLOBILED Μ.ΕΠΕ – DOTSOFT A.E., επεκτείνει τη συμμετοχή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Καλαμαριάς, μέσα από την υλοποίηση του έργου «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμαριάς».

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο Smart City, το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, πληροφοριακά συστήματα και έξυπνες υποδομές, με στόχο την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού, βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού αστικού περιβάλλοντος.

Το έργο καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα της λειτουργίας της πόλης, από την αστική κινητικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον έως την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κυβερνοασφάλεια. Οι επιμέρους δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, συγκροτώντας ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για τον Δήμο Καλαμαριάς.

Οι βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)

Ψηφιακή υποστήριξη της διαχείρισης της ελεγχόμενης στάθμευσης, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων και την υποστήριξη της αστικής κινητικότητας.

Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑμεΑ

Σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περισσότερο προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος.

Συστήματα ενημέρωσης για την κυκλοφορία

Ψηφιακές λύσεις ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των μετακινήσεων στην πόλη.

Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής.

Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης

Κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση των σχετικών υποδομών, ενισχύοντας τη δυνατότητα ελέγχου και ορθολογικής λειτουργίας τους.

Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

Παρακολούθηση και διαχείριση ενεργειακών δεδομένων, με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υποδομών.

Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

Ψηφιακή οργάνωση και διαχείριση των σχετικών πληροφοριών και αρχείων, διευκολύνοντας τη λειτουργία της υπηρεσίας και την πρόσβαση στα δεδομένα.

Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών και ενημέρωσης γονέων

Σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για την καλύτερη οργάνωση των παιδικών σταθμών και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους γονείς.

Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

Ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν την οργάνωση και παρακολούθηση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας

Ψηφιακή υποστήριξη της οργάνωσης και αξιοποίησης δημοτικών χώρων και δραστηριοτήτων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διοίκησης μέσω της ψηφιοποίησης της διακίνησης εγγράφων και της αξιοποίησης ψηφιακών υπογραφών.

Συστήματα τηλεϊατρικής για ευπαθείς ομάδες

Υποστήριξη υπηρεσιών απομακρυσμένης διάγνωσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ευάλωτων πολιτών σε σχετικές υπηρεσίες.

Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση εκδηλώσεων και την ηλεκτρονική υποστήριξη της διάθεσης και διαχείρισης εισιτηρίων.

Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας αέρα

Υποδομές παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων που ενισχύουν τη δυνατότητα του Δήμου να παρακολουθεί την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων

Ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση των σχετικών υποδομών, υποστηρίζοντας την καλύτερη οργάνωση και συντήρησή τους.

Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης

Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης και πρόσβασης στο υλικό των δημοτικών βιβλιοθηκών, μέσα από νέες ψηφιακές δυνατότητες για πολίτες και υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

Ψηφιακό εργαλείο που υποστηρίζει την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών σε σημαντικές διαδικασίες σχεδιασμού του Δήμου.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ

Ψηφιακή υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών, με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και σύστημα τηλεργασίας

Ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας του Δήμου και προστασία των πληροφοριακών υποδομών και των υπηρεσιών απομακρυσμένης εργασίας.

Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων

Διασύνδεση των επιμέρους ψηφιακών δράσεων σε ένα κοινό περιβάλλον, διευκολύνοντας την κεντρική συλλογή, παρακολούθηση και αξιοποίηση δεδομένων.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ψηφιακή υποστήριξη των σχετικών οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών, συμβάλλοντας στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δήμου.

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, ο Δήμος Καλαμαριάς αποκτά ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών εργαλείων και έξυπνων υποδομών, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τη λήψη αποφάσεων, την καθημερινή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για την DOTSOFT, η συμμετοχή στο έργο ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον χώρο των Smart Cities και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, έξυπνων εφαρμογών και διαλειτουργικών ψηφιακών πλατφορμών.

Μέσα από έργα που συνδέουν την τεχνολογία με πραγματικές ανάγκες των πόλεων και των πολιτών, η DOTSOFT συνεχίζει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου, βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού μοντέλου τοπικής διακυβέρνησης, όπου τα δεδομένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι έξυπνες υποδομές αποτελούν εργαλεία ουσιαστικής βελτίωσης της καθημερινότητας.

Το έργο περιλαμβάνεται στην Πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμαριάς», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.