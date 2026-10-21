Η TrendAI ενισχύει την τεχνογνωσία στην κυβερνοασφάλεια με το 1ο TrendAI University στην Αθήνα

Η TrendAI, η επιχειρηματική μονάδα κυβερνοασφάλειας της Trend Micro, συγκέντρωσε 33 συνεργάτες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα στην πρώτη διοργάνωση του TrendAI University στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Semiramis, στην Κηφισιά. Η διήμερη διά ζώσης πρωτοβουλία αναδεικνύει τη δέσμευση της TrendAI να μοιράζεται την τεχνογνωσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, να ενδυναμώνει το δίκτυο συνεργατών της και να βοηθά τους οργανισμούς να αξιοποιούν στο έπακρο τις προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας.

Στον πυρήνα του TrendAI University βρίσκεται μια απλή αλλά ουσιαστική πεποίθηση: ότι η προηγμένη τεχνολογία αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής αξίας. Εξίσου σημαντικές είναι οι γνώσεις, η πρακτική εμπειρία και η τεχνική κατάρτιση που απαιτούνται για την αποτελεσματική αξιοποίησή της. Επενδύοντας στην εκπαίδευση των συνεργατών της, η TrendAI ενισχύει την τεχνογνωσία των επαγγελματιών που φέρνουν καθημερινά τις λύσεις κυβερνοασφάλειας της εταιρείας πιο κοντά στους πελάτες. Οι συνεργάτες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των οργανισμών, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις ανάγκες ασφάλειάς τους, να αναπτύξουν τις κατάλληλες λύσεις και να ανταποκριθούν σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο τοπίο κυβερνοαπειλών. Η ικανότητά τους να μετατρέπουν την τεχνολογία σε ουσιαστικά αποτελέσματα ασφάλειας επηρεάζει άμεσα την αξία που αποκομίζουν οι πελάτες. Για την TrendAI, επομένως, η επένδυση στην εξειδίκευση των συνεργατών της αποτελεί ταυτόχρονα επένδυση στους οργανισμούς και στους ανθρώπους που εκείνοι προστατεύουν.

«Η εξαιρετική τεχνολογία αποτελεί μόνο ένα μέρος της αξίας μας. Οι συνεργάτες μας φέρνουν καθημερινά τις λύσεις της TrendAI στους πελάτες και θέλουμε να διαθέτουν τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο», δήλωσε η Ruth Aviel, Strategic Partner Manager της TrendAI στο Ισραήλ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αθήνας σχεδιάστηκε με στόχο να μετατρέψει αυτή τη φιλοσοφία σε πράξη. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάλυπταν τις ενότητες TrendAI Vision One Platform Advanced, Security Operations (SecOps), Email & Collaboration Security και Cyber Risk Exposure Management (CREM). Τις εκπαιδεύσεις ανέλαβαν οι Shlomi Biton και Itay Vaisman, Sales Engineers της TrendAI Israel και ο Πάρης Κάσκας, Solution Engineer για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα, ενώ τον συντονισμό του προγράμματος συνεργατών είχαν η Ruth Aviel, Strategic Partner Manager της TrendAI Israel. Αντί να περιορίζεται αποκλειστικά σε παρουσιάσεις, η εκπαίδευση συνδύασε καθοδήγηση από ειδικούς, πρακτικές ασκήσεις και εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην κατανόηση της πλατφόρμας της TrendAI και να αναπτύξουν δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στην καθημερινή συνεργασία τους με τους πελάτες.

Η πρωτοβουλία αποτέλεσε επίσης σημαντικό ορόσημο για το περιφερειακό δίκτυο συνεργατών. Έπειτα από έναν χρόνο ανάπτυξης της κοινότητας συνεργατών στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, το TrendAI University έδωσε για πρώτη φορά στα μέλη της την ευκαιρία να συναντηθούν διά ζώσης στο πλαίσιο μιας ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας. Η διοργάνωση δημιούργησε τις προϋποθέσεις όχι μόνο για την τεχνική κατάρτιση, αλλά και για την ανταλλαγή γνώσεων, τη συνεργασία και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συνεργατών και των ειδικών της TrendAI. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την απονομή πιστοποιητικών, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή και την εκπαιδευτική πρόοδο των παρευρισκομένων. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, αρκετοί συμμετέχοντες δημοσίευσαν στο LinkedIn τις πιστοποιήσεις TrendAI Certified Practitioner που απέκτησαν. Ένας από τους συνεργάτες που συμμετείχαν στη δράση ανέδειξε «τη μετάβαση από τη διαχείριση περιστατικών στη διαχείριση της έκθεσης σε κινδύνους».

Για την TrendAI, η πρωτοβουλία στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαρκούς προσπάθειας για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των συνεργατών της σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Με περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις να προγραμματίζονται, η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει την τεχνογνωσία μέσω πρακτικής κατάρτισης, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων. Φέρνοντας κοντά τους ειδικούς και τους συνεργάτες της, το TrendAI University συμβάλλει στη μετατροπή της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας σε ουσιαστικές πρακτικές δυνατότητες, επιτρέποντας στους συνεργάτες να υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα τους πελάτες τους.