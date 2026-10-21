Η Natech Banking Solutions εισέρχεται στην αγορά των ΗΠΑ

Η Natech Banking Solutions κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στη διεθνή της ανάπτυξη, ξεκινώντας επίσημα τη δραστηριότητά της στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Natech USA, Inc., με έδρα τη Νέα Υόρκη. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην τραπεζική τεχνολογία και παρουσία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η εταιρεία εισέρχεται σε μια αγορά περισσότερων από 8.000 τραπεζών και πιστωτικών συνεταιρισμών, με στόχο να προσφέρει ευέλικτες λύσεις που επιτρέπουν τον σταδιακό εκσυγχρονισμό των τραπεζικών υποδομών χωρίς την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων.

Για την ανάπτυξη της εμπορικής της παρουσίας στις ΗΠΑ, η Natech τοποθετεί τον Michael Morais στη θέση του Head of Sales, USA. Ο Michael Morais θα αναλάβει τη δημιουργία και ανάπτυξη συνεργασιών με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εταιρείες fintech, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στον χώρο του financial crime και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στις Temenos, Oracle Financial Services και NICE Actimize, ενώ είναι Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Η είσοδος της Natech στις ΗΠΑ ξεκινά από έναν από τους πλέον απαιτητικούς τομείς της σύγχρονης τραπεζικής λειτουργίας: την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML). Η λύση της Natech έχει προσαρμοστεί στις διαδικασίες του Bank Secrecy Act (BSA) και στις απαιτήσεις των FinCEN και FFIEC, με στόχο να βοηθά τις ομάδες συμμόρφωσης να περιορίζουν τις ψευδώς θετικές ειδοποιήσεις, να επιταχύνουν τη διερεύνηση υποθέσεων και να τεκμηριώνουν με σαφήνεια τις αποφάσεις τους.

Στον πυρήνα της λύσης βρίσκονται εξειδικευμένοι AI agents, οι οποίοι υποστηρίζουν διαφορετικά στάδια της διαδικασίας AML: από την παρακολούθηση συναλλαγών και την αιτιολόγηση ενδείξεων κινδύνου έως τη συγκέντρωση στοιχείων μιας υπόθεσης και την προετοιμασία κανονιστικών αναφορών. Η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα στελέχη συμμόρφωσης, τα οποία διατηρούν τον τελικό έλεγχο και την ευθύνη λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η modular αρχιτεκτονική της λύσης επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να την ενσωματώνουν σταδιακά στα υφιστάμενα συστήματά τους, χωρίς να απαιτείται μια μεγάλης κλίμακας και υψηλού ρίσκου αντικατάσταση του core banking συστήματος. Η λογική του “module by module” αποτελεί και βασικό στοιχείο της στρατηγικής με την οποία η Natech προσεγγίζει την αμερικανική αγορά.

«Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι τράπεζες στις ΗΠΑ δεν είναι ακόμη μία υπόσχεση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Χρειάζονται τεχνολογία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που ανταποκρίνεται στην πράξη στις απαιτήσεις των εποπτικών ελέγχων και απλοποιεί το έργο των στελεχών κανονιστικής συμμόρφωσης. Αυτή ακριβώς είναι η τεχνολογία που αναπτύσσουμε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία της πρώτης ελληνικής neobank με πλήρη τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», δήλωσε ο Θανάσης Ναυρόζογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Natech Banking Solutions.

Η έναρξη λειτουργίας της Natech USA συνοδεύεται από ένα νέο, εξειδικευμένο website για την αμερικανική αγορά και από φυσική παρουσία της εταιρείας σε κορυφαίες διοργανώσεις του τραπεζικού και fintech οικοσυστήματος.

Η Natech Banking Solutions ιδρύθηκε το 2003 και αποτελεί κορυφαία εταιρεία τραπεζικής τεχνολογίας με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες fintech και ψηφιακές τράπεζες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ολοκληρωμένη, cloud-native πλατφόρμα της Natech καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών Core Banking, των ψηφιακών καναλιών, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και του Banking-as-a-Service (BaaS). Επιτρέπει το λανσάρισμα νέων προϊόντων κατά 50% πιο γρήγορα, τη μείωση του κόστους πληροφοριακών συστημάτων κατά 75% και την πλήρη κατάργηση της διαδικασίας ενοποίησης στο τέλος της ημέρας. Μέσω έτοιμων διασυνδέσεων και ανοικτών APIs, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνδέονται με το ευρύτερο οικοσύστημα, επιταχύνοντας την καινοτομία και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των πελατών, στις κανονιστικές απαιτήσεις και στις μεταβολές της αγοράς.

Με έδρα τα Ιωάννινα, η Natech διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη τραπεζικής τεχνολογίας. Είναι ο τεχνολογικός εταίρος πίσω από τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με πλήρη τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέσω της Snappi, η Natech προωθεί την καινοτομία στον τομέα του BaaS και αποδεικνύει στην πράξη τη δυνατότητα της πλατφόρμας της να υποστηρίζει ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες σε μεγάλη κλίμακα.

Η Natech οδηγεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βήμα-βήμα, από την αξιοποίηση εξειδικευμένων AI agents προς ένα μοντέλο αυτόνομης τραπεζικής λειτουργίας.