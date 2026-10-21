Η Intelli αποκτά επίσημη αναγνώριση ως πάροχος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) επιπέδου substantial στη Σερβία

Η Intelli Solutions Α.Ε. (Intelli), εταιρεία τεχνολογίας με εξειδίκευση στο Digital Identity, το Digital Onboarding, το Fraud Prevention και τις υπηρεσίες Trust & Compliance, ανακοινώνει την επίσημη καταχώριση της θυγατρικής της, Intelli d.o.o. Beograd, στο εθνικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Σχημάτων Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης της Σερβίας.

Η καταχώριση αφορά σχήμα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης επιπέδου διασφάλισης Substantial, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις αξιοπιστίας και ασφάλειας του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Intelli για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Identity, Trust & Compliance Hub, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ασφαλή μετάβασή τους σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό και διασυνδεδεμένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ενισχυμένη ασφάλεια και αξιοπιστία στην Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση

Το επίπεδο διασφάλισης Substantial αναγνωρίζει την εφαρμογή αυξημένων απαιτήσεων για την επαλήθευση της ταυτότητας και την ασφαλή ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση, με στόχο τον ουσιαστικό περιορισμό του κινδύνου κατάχρησης ταυτότητας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η επίσημη αναγνώριση ενισχύει τη δυνατότητα της Intelli να προσφέρει λύσεις ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε οργανισμούς με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών και των Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ψηφιακής εμπιστοσύνης, υποστηρίζοντας την ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακά συστήματα και την απλοποίηση σύνθετων διαδικασιών ταυτοποίησης.

Από το Digital Onboarding σε ένα ολοκληρωμένο Identity, Trust & Compliance Hub

Η νέα αυτή αναγνώριση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό μετασχηματισμό της Intelli Solutions, ο οποίος επεκτείνει την επιχειρησιακή και τεχνολογική της δραστηριότητα πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες KYC/KYB και Digital Onboarding.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις προηγμένες δυνατότητες της πλατφόρμας idbox™, την αυτοματοποίηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, τους εξελιγμένους μηχανισμούς Fraud Prevention και τις επενδύσεις της στο οικοσύστημα European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet), η εταιρεία αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Identity, Trust & Compliance.

Επένδυση στη διεθνή ανάπτυξη και στο μέλλον της ψηφιακής εμπιστοσύνης

Η επίσημη καταχώριση της Intelli d.o.o. Beograd επιβεβαιώνει τη συστηματική επένδυση της Intelli Solutions στην τεχνολογική εξέλιξη, στην κανονιστική συμμόρφωση και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά προετοιμάζεται για τη διευρυμένη αξιοποίηση των European Digital Identity Wallets και των νέων δυνατοτήτων του πλαισίου eIDAS 2.0, η Intelli Solutions συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές και τεχνολογίες που υποστηρίζουν το μέλλον της ψηφιακής ταυτότητας και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Δήλωση εκπροσώπου της Intelli Solutions

«Η επίσημη αναγνώριση της Intelli στη Σερβία ως παρόχου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης επιπέδου Substantial αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας και επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυσή μας στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την κανονιστική συμμόρφωση», δήλωσε η Jelena Milenkovic Robinson, Regional Client Manager της Intelli Solutions.

«Η στρατηγική μας εξελίσσεται πέρα από το Digital Onboarding, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Identity, Trust & Compliance Hub. Φιλοδοξούμε να παρέχουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας όχι μόνο προηγμένες λύσεις ταυτοποίησης, αλλά και την τεχνολογική υποδομή που θα τους επιτρέπει να αναπτύσσουν νέες, ασφαλείς και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες. Πιστεύουμε ότι το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη διαλειτουργικότητα και στη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων».