Φτιάξε το δικό σου τραγούδι με τεχνητή νοημοσύνη σε 10 λεπτά

Έχεις σκεφτεί ποτέ να δημιουργήσεις το δικό σου τραγούδι, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζεις να γράφεις μουσική ή να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο; Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μπορείς πλέον να μετατρέψεις τις ιδέες και τα συναισθήματά σου σε ένα ολοκληρωμένο μουσικό κομμάτι, χωρίς προηγούμενες μουσικές γνώσεις και δεξιότητες.

Συνδυάζοντας εργαλεία όπως το ChatGPT και το Suno, μπορείς να δημιουργήσεις στίχους, να επιλέξεις μουσικό ύφος και να αποκτήσεις το δικό σου τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά.

Πώς να δημιουργήσεις ένα τραγούδι με AI

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις αυτά τα πέντε απλά βήματα:

Βρες το θέμα του τραγουδιού. Σκέψου τι θέλεις να εκφράσεις. Μπορεί να είναι ένα ερωτικό τραγούδι, ένα σημαντικό γεγονός, μια προσωπική εμπειρία ή ένα κοινωνικό ζήτημα.

Σκέψου τι θέλεις να εκφράσεις. Μπορεί να είναι ένα ερωτικό τραγούδι, ένα σημαντικό γεγονός, μια προσωπική εμπειρία ή ένα κοινωνικό ζήτημα. Δημιούργησε τους στίχους με τη βοήθεια του ChatGPT. Δώσε συγκεκριμένες πληροφορίες και ζήτησε να σου γράψει στίχους. Στη συνέχεια, έλεγξέ τους και κάνε τις απαραίτητες διορθώσεις.

Δώσε συγκεκριμένες πληροφορίες και ζήτησε να σου γράψει στίχους. Στη συνέχεια, έλεγξέ τους και κάνε τις απαραίτητες διορθώσεις. Επίλεξε το μουσικό ύφος. Θέλεις μπαλάντα, rock, heavy metal ή ηλεκτρονική μουσική; Ζήτησε από το ChatGPT να δημιουργήσει ένα κείμενο που θα περιγράφει τον ήχο και τα όργανα που προτιμάς.

Θέλεις μπαλάντα, rock, heavy metal ή ηλεκτρονική μουσική; Ζήτησε από το ChatGPT να δημιουργήσει ένα κείμενο που θα περιγράφει τον ήχο και τα όργανα που προτιμάς. Δημιούργησε το τραγούδι στο Suno. Αντέγραψε στο Suno τους στίχους και την περιγραφή του μουσικού ύφους στα αντίστοιχα πεδία και πάτησε Create. Το εργαλείο θα δημιουργήσει μια μουσική εκδοχή της ιδέας σου.

Αντέγραψε στο Suno τους στίχους και την περιγραφή του μουσικού ύφους στα αντίστοιχα πεδία και πάτησε Create. Το εργαλείο θα δημιουργήσει μια μουσική εκδοχή της ιδέας σου. Φτιάξε το δικό σου video clip. Βρες εικόνες και βίντεο από ιστοσελίδες όπως το Pixabay και το Pexels και χρησιμοποίησε ένα εργαλείο επεξεργασίας, όπως το CapCut ή το Camtasia, για να τα συνδυάσεις με τη μουσική σου.

Οι δυνατότητες δεν περιορίζονται στη δημιουργία ενός τραγουδιού για ένα αγαπημένο πρόσωπο. Μπορείς να φτιάξεις ένα ολόκληρο άλμπουμ, μία μουσική υπόκρουση για τα βίντεό σου ή εκπαιδευτικά τραγούδια για παιδιά για παράδειγμα.

Αν σκέφτεσαι να δημοσιεύσεις ή να αξιοποιήσεις εμπορικά τη δημιουργία σου, έλεγξε τους όρους χρήσης και τα δικαιώματα που ισχύουν στο Suno.

👉 Δες σε αυτό το βίντεο στο YouTube τις αναλυτικές οδηγίες για το πως να χτίσεις το δικό σου τραγούδι.