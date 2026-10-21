Cisco Connect 2026 Greece: οι κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές, η ασφάλεια και η εργασία στην εποχή του AI

Στις 12 Νοεμβρίου, στο InterContinental Athenaeum Athens, η κορυφαία ετήσια διοργάνωση της Cisco στην Ελλάδα φέρνει στο επίκεντρο τις τεχνολογίες που επιταχύνουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με προηγούμενη εγγραφή.

Η Cisco παρουσιάζει το πρόγραμμα του Cisco Connect 2026 Greece, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο InterContinental Athenaeum Athens, με κεντρικό θέμα «Accelerating the AI-Powered Future». Με κεντρικές ομιλίες, τρεις θεματικές ενότητες και πάνελ συζητήσεων, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στελέχη της Cisco, συνεργάτες της εταιρείας και εκπρόσωποι της αγοράς θα συναντηθούν με επαγγελματίες της τεχνολογίας, για να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τις τεχνολογικές υποδομές, την ασφαλή συνδεσιμότητα και την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των οργανισμών και να γνωρίσουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι κεντρικές ομιλίες

Η ενότητα των keynotes, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, προσεγγίζει την εποχή του AI μέσα από τέσσερις παρουσιάσεις:

Ο Odysseas Charalampous, Senior Vice President, Global Sales της Cisco, θα παρουσιάσει την ομιλία «AI or IA?», θέτοντας στο επίκεντρο τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προοπτικές της.

Ο Jim Butler, Vice President, Networking Sales της Cisco, με την ομιλία «The Critical Infrastructure for the AI Era», θα εστιάσει στις κρίσιμες υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, στην ομιλία «Building Trust in AI: Security, Governance and Resilience», θα αναφερθεί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη, με άξονες την ασφάλεια, τη διακυβέρνηση και την ανθεκτικότητα.

Την ενότητα συμπληρώνει η παρουσίαση «One Team, One Platform: Cisco Cloud Control in Action» από τους Solutions Engineers της Cisco, με επίκεντρο το Cisco Cloud Control στην πράξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης Executive Fireside Chats, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά και συμμετέχοντες τους Ιωάννη Μερτζάνη, CEO της Space Hellas, Γιάννη Βιτζηλαίο, Chief Commercial Officer, Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ και Πάνο Χήρα, Co-Managing Director της Smart NS Technological SA.

Στο Executive Panel Discussion θα συμμετάσχουν οι Χρυσόστομος Κρητιώτης, Managing Director της Logicom Solutions, Ευάγγελος Ρόζης, Chief Commercial Officer της Algosystems, και Ανδρέας Τσαγκάρης, Chief Technology Officer της Performance Technologies, προσφέροντας στην εκδήλωση την εμπειρία των συνεργατών της Cisco.

Τρεις θεματικές ενότητες για τις προτεραιότητες των οργανισμών

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τρία παράλληλα tracks, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη θεματολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους:

AI-Ready Data Centers

Future-Proofed Workplaces & Secure Networking

Digital Resilience, Security & Sovereign Critical Infrastructure

Παράλληλα, στον εκθεσιακό χώρο World of Solutions, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν λύσεις της Cisco και των συνεργατών της και να συζητήσουν με εξειδικευμένα στελέχη για την εφαρμογή τους στους οργανισμούς τους.

Το Cisco Connect 2026 Greece υποστηρίζουν ως Diamond Sponsors οι SmartNS Technological S.A., Space Hellas και Telekom, ως Platinum Sponsors οι ALEF, Algosystems, Info Quest Technologies S.M.S.A., Logicom Distribution, Logicom Solutions και Performance/Adaptera, ως Gold Sponsors οι BEWISE, Blend Technologies, Cosmos Business Systems, Panduit, Radware και Uni Systems, καθώς και ως Silver Sponsor η CLICO/OpenGear.

Δωρεάν συμμετοχή με εγγραφή

Η συμμετοχή στο Cisco Connect 2026 Greece είναι δωρεάν, αλλά η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα της εκδήλωσης και να επιλέξουν «Register Now» για να δηλώσουν συμμετοχή.