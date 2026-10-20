Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν το Agentic AI για να κλέψουν κρυπτονομίσματα

Η HP δημοσίευσε την τελευταία Έκθεση Threat Insights Report, η οποία παρέχει ανάλυση πραγματικών κυβερνοεπιθέσεων, βοηθώντας τους οργανισμούς να παρακολουθούν τις πιο πρόσφατες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες για να αποφεύγουν τον εντοπισμό και να παραβιάζουν υπολογιστές, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του κυβερνοεγκλήματος.

Με βάση δεδομένα από εκατομμύρια endpoints που χρησιμοποιούν το HP Wolf Security, οι σημαντικότερες εκστρατείες που εντοπίστηκαν από τους ερευνητές απειλών της HP Wolf Security περιλαμβάνουν:

Ψεύτικοι AI Trading Agents παγιδεύουν χρήστες κρυπτονομισμάτων με κακόβουλο λογισμικό: Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Agentic AI , διαφημίζοντας ψεύτικους AI trading agents, με στόχο να εξαπατήσουν τους χρήστες ώστε να εγκαταστήσουν οι ίδιοι κακόβουλο λογισμικό. Μόλις αυτό εγκατασταθεί, τα προγράμματα περιήγησης των θυμάτων ελέγχονται για επεκτάσεις πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, όπως οι Coinbase και MetaMask , οι οποίες αντικαθίστανται από κακόβουλες απομιμήσεις που υποκλέπτουν τυχόν διαπιστευτήρια που εισάγει ο χρήστης. Μετά την υποκλοπή τους, οι επιτιθέμενοι αποκτούν εύκολη πρόσβαση για να κλέψουν τα αποθέματα κρυπτονομισμάτων.

Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το , διαφημίζοντας ψεύτικους AI trading agents, με στόχο να εξαπατήσουν τους χρήστες ώστε να εγκαταστήσουν οι ίδιοι κακόβουλο λογισμικό. Μόλις αυτό εγκατασταθεί, τα προγράμματα περιήγησης των θυμάτων ελέγχονται για επεκτάσεις πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, όπως οι και , οι οποίες αντικαθίστανται από κακόβουλες απομιμήσεις που υποκλέπτουν τυχόν διαπιστευτήρια που εισάγει ο χρήστης. Μετά την υποκλοπή τους, οι επιτιθέμενοι αποκτούν εύκολη πρόσβαση για να κλέψουν τα αποθέματα κρυπτονομισμάτων. Το QR phishing παραμένει ένας συνηθισμένος τρόπος κλοπής διαπιστευτηρίων: Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν κωδικούς QR για να μεταφέρουν τα θύματα από τους υπολογιστές σε κινητές συσκευές με λιγότερα επίπεδα προστασίας. Τα θύματα λαμβάνουν αρχεία PDF με περιεχόμενο που υποτίθεται ότι είναι «θολωμένο για λόγους ασφαλείας». Στη συνέχεια, τους ζητείται να σαρώσουν έναν κωδικό QR με το κινητό τους τηλέφωνο, ο οποίος τους ανακατευθύνει σε ιστοτόπους phishing που ενδέχεται να ήταν αποκλεισμένοι στον υπολογιστή τους, θέτοντας σε κίνδυνο τα στοιχεία σύνδεσής τους.

Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν κωδικούς QR για να μεταφέρουν τα θύματα από τους υπολογιστές σε κινητές συσκευές με λιγότερα επίπεδα προστασίας. Τα θύματα λαμβάνουν αρχεία PDF με περιεχόμενο που υποτίθεται ότι είναι «θολωμένο για λόγους ασφαλείας». Στη συνέχεια, τους ζητείται να σαρώσουν έναν κωδικό QR με το κινητό τους τηλέφωνο, ο οποίος τους ανακατευθύνει σε ιστοτόπους phishing που ενδέχεται να ήταν αποκλεισμένοι στον υπολογιστή τους, θέτοντας σε κίνδυνο τα στοιχεία σύνδεσής τους. Το οικοσύστημα του Phantom Stealer επεκτείνεται: Οι ερευνητές εντόπισαν το Phantom Gate, ένα νέο malware loader, το οποίο φαίνεται να επεκτείνει την εκστρατεία του Phantom Stealer. Ο συνδυασμός του κακόβουλου λογισμικού Phantom Stealer, το οποίο προωθείται ανοιχτά ως νόμιμο λογισμικό για δοκιμές διείσδυσης (penetration testing), με τον μηχανισμό φόρτωσης Phantom Gate, διευκολύνει τους φορείς απειλών να δημιουργούν και να κλιμακώνουν εκστρατείες επιθέσεων.

Ο Patrick Schläpfer, Principal Threat Researcher στο HP Security Lab, σχολιάζει:

«Οι επιτιθέμενοι αξιοποιούν την υιοθέτηση εργαλείων Agentic AI για να επενδύσουν σε νέους τρόπους εξαπάτησης των χρηστών, ώστε να κατεβάζουν κακόβουλο λογισμικό που μοιάζει νόμιμο. Αυτή η τακτική καθιστά τη διανομή malware πιο εξελιγμένη και δυσκολότερη στον εντοπισμό. Νέα εργαλεία επίθεσης, όπως το Phantom Gate, αντικατοπτρίζουν το διευρυνόμενο τοπίο απειλών. Επιτρέπουν στους φορείς απειλών να συνθέτουν εύκολα επικίνδυνες αλυσίδες μόλυνσης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο παραβίασης για τους οργανισμούς.»

Απομονώνοντας τις απειλές που έχουν διαφύγει από τα εργαλεία εντοπισμού στους υπολογιστές — ενώ παράλληλα επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση του malware μέσα σε προστατευμένα containers — το HP Wolf Security αποκτά εικόνα των πιο πρόσφατων τεχνικών που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες.

Μέχρι σήμερα, οι πελάτες του HP Wolf Security έχουν κάνει κλικ σε 60 δισεκατομμύρια συνημμένα email, ιστοσελίδες και αρχεία που κατέβασαν, χωρίς να έχουν αναφερθεί παραβιάσεις.

Η έκθεση, η οποία εξετάζει δεδομένα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2026, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνοεγκληματίες συνεχίζουν να διαφοροποιούν τις μεθόδους επίθεσης προκειμένου να παρακάμπτουν τα εργαλεία ασφαλείας, αποκαλύπτοντας ότι:

Τουλάχιστον 10% των απειλών μέσω email που εντοπίστηκαν από το HP Sure Click κατάφεραν να παρακάμψουν έναν ή περισσότερους σαρωτές πυλών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email gateway scanners).

που εντοπίστηκαν από το κατάφεραν να παρακάμψουν έναν ή περισσότερους σαρωτές πυλών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email gateway scanners). Τα εκτελέσιμα αρχεία ήταν ο δημοφιλέστερος τύπος για τη διανομή malware (40%), ακολουθούμενα από αρχεία αρχειοθέτησης (38%) και έγγραφα PDF (7,5%).

Ο James Wright, Global Head of Security for Personal Systems της HP, σχολιάζει:

«Οι χρήστες μετακινούνται συνεχώς μεταξύ συσκευών και εφαρμογών, όπως προγράμματα περιήγησης ή νέα εργαλεία AI — και οι επιτιθέμενοι σπεύδουν να ακολουθήσουν. Η ασφάλεια πρέπει να λειτουργεί σε όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις, χωρίς να παρεμποδίζει τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί χρειάζονται μια προσέγγιση zero-trust, βασισμένη στην απομόνωση και τον περιορισμό των απειλών, ώστε τα μη αξιόπιστα κλικ και οι λήψεις αρχείων να μην μετατρέπονται σε κίνδυνο.»