Η Cosmos Business Systems ενισχύει τις υποδομές ΤΝ του ΑΠΘ με δύο NVIDIA DGX B200

Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Υπολογιστικό σύστημα ανάπτυξης μοντέλων μηχανικής μάθησης με δεδομένα μεγάλης κλίμακας» για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενισχύοντας τις υπολογιστικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC).

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων NVIDIA DGX B200, με συνολικά 16 NVIDIA B200 GPUs, τα οποία θα ενσωματωθούν στην υφιστάμενη υποδομή HPC του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Η νέα υποδομή θα προσφέρει σημαντικά αυξημένη υπολογιστική ισχύ, επιτρέποντας την ανάπτυξη και εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, θα ενισχύσει τις δυνατότητες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών AI.

Η Cosmos Business Systems, με 15 χρόνια στρατηγικής συνεργασίας με τη NVIDIA και ως NVIDIA Preferred Partner, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγμένων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης και HPC. Έχοντας εγκαταστήσει περισσότερα από 15 συστήματα NVIDIA σε έργα υψηλών απαιτήσεων, η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής υπολογιστικής ισχύος, υποστηρίζοντας ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με την υλοποίηση του έργου, η Cosmos Business Systems ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των υποδομών AI και HPC, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών.