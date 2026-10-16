Check Point: χιλιάδες phishing sites κρύβονται πίσω από σελίδες 404

Νέα έρευνα της Check Point, η οποία αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα εξελιγμένη επιχείρηση phishing που καταφέρνει να παραμένει αόρατη τόσο στους χρήστες όσο και σε πολλά εργαλεία ανίχνευσης.

Οι ερευνητές εντόπισαν χιλιάδες phishing domains που εμφανίζονται ως απλές σελίδες σφάλματος (“Not Found” ή 404), δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ανενεργά. Στην πραγματικότητα, όμως, όταν κάποιος τα επισκεφθεί μέσω συγκεκριμένων γεωγραφικών ή γλωσσικών παραμέτρων, ενεργοποιούν πλήρως λειτουργικά phishing περιβάλλοντα, προσαρμοσμένα στη χώρα και το προφίλ του εκάστοτε στόχου.

Η έρευνα ξεκίνησε από λίγα ύποπτα URLs, αλλά σύντομα αποκάλυψε μια ευρύτερη και κοινή υποδομή που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες, γλώσσες και καμπάνιες εξαπάτησης. Αντί να εστιάσουν στα domains, τα οποία αλλάζουν διαρκώς, οι ερευνητές χαρτογράφησαν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μοτίβα συμπεριφοράς που παρέμεναν σταθερά σε όλο το δίκτυο.

Χάρη σε αυτή τη μεθοδολογία, κατάφεραν να συνδέσουν χιλιάδες domains με την ίδια υποκείμενη πλατφόρμα, αποκαλύπτοντας μια επιχείρηση που βασίζεται στη συνεχή εναλλαγή και αντικατάσταση υποδομών προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό.

«Μια σελίδα 404 υποτίθεται ότι υποδεικνύει πως δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η σελίδα σφάλματος ήταν μέρος της εξαπάτησης», σχολιάζει ο Yehonatan Wiesel, Security Researcher της Check Point. «Το phishing περιεχόμενο ήταν κρυμμένο πίσω από μηχανισμούς τοπικοποίησης, διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχους συνεδρίας, σχεδιασμένους για να δυσκολεύουν τόσο τους ερευνητές όσο και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία ανίχνευσης.»

Η έρευνα δείχνει επίσης πώς οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίζουν τέτοιες καμπάνιες όχι μόνο μέσω των domains, αλλά και μέσα από κοινά τεχνικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που παραμένουν αναλλοίωτα ακόμη και όταν η υποδομή αλλάζει.

Η πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί σε phishing καμπάνιες που υποδύονται τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες μεταφορών, υπηρεσίες διοδίων και στάθμευσης, εταιρείες ταχυμεταφορών και προγράμματα επιβράβευσης σε πολλές χώρες και περισσότερες από δώδεκα γλώσσες.