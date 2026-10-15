Το λίκνο της Δημοκρατίας: πρεμιέρα για τη νέα διεθνή συμπαραγωγή της MagentaTV

Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Magenta History η νέα διεθνής συμπαραγωγή της MagentaTV, «Το λίκνο της Δημοκρατίας». Η σειρά ντοκιμαντέρ 2 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία της Florence Tran, ταξιδεύει 2.500 χρόνια πίσω στην αρχαία Αθήνα, για να εξερευνήσει πώς γεννήθηκε και λειτούργησε η αθηναϊκή δημοκρατία, θέτοντας τα θεμέλια για τα πολιτικά συστήματα του σύγχρονου κόσμου.

Από την Αρχαία Αγορά, όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν, να νομοθετήσουν και να αποδώσουν δικαιοσύνη, μέχρι τις σύγχρονες ανασκαφές, αρχαιολόγοι και ιστορικοί αναζητούν τα ίχνη του πρώτου δημοκρατικού πολιτεύματος. Παράλληλα, αναβιώνοντας το κληρωτήριο, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μηχανισμούς του συστήματος της αθηναϊκής δημοκρατίας που εξασφάλιζε τη δίκαιη κατανομή της εξουσίας και περιόριζε τη διαφθορά, η σειρά αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά στη διακυβέρνηση της πόλης. Αρχαιολόγοι, όπως η Liliane Lopez-Rabatel, σε συνεργασία με τον Έλληνα γλύπτη Παναγιώτη Ζεστανάκη, επιχειρούν να ανασυνθέσουν αυτόν τον χαμένο μηχανισμό χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αρχαίες τεχνικές. Επιπλέον, αρχαιολογικά ευρήματα και σύγχρονες έρευνες φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά και τις προκλήσεις και τις αντιφάσεις που συνόδευσαν την εξέλιξή του.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί, όπως ο John Camp, διευθυντής των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο ιστορικός Vincent Azoulay, οι αρχαιολόγοι Στέλλα Χρυσουλάκη και Δημήτρης Πλάντζος, καθώς και ο ιστορικός Paul Cartledge. Η σειρά αποτελεί παραγωγή των YUZU Productions και Anemon Productions, σε συμπαραγωγή με τη MagentaTV, τη France Télévisions και το NOVA/GBH.

Μετά την προβολή του στο Magenta History, κάθε επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV.