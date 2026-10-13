Η Compellio παρουσιάζει νέα λύση για επαληθεύσιμα δεδομένα στην κυβερνοασφάλεια

Η Compellio, πρωτοπόρος στη γεφύρωση αποκεντρωμένων και κεντρικών υποδομών εμπιστοσύνης, ανακοινώνει τη διάθεση μιας νέας plug-and-play λύσης, σχεδιασμένης να φέρει κρυπτογραφικά επαληθεύσιμα δεδομένα και ελέγξιμες ροές εργασιών στις λειτουργίες κυβερνοασφάλειας και στην ανταλλαγή πληροφοριών για κυβερνοαπειλές (Cyber Threat Intelligence – CTI).

Η νέα λύση ανοιχτού κώδικα, η οποία μπορεί να φιλοξενηθεί στις υποδομές του χρήστη (self-hosted), επιτρέπει σε Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC), Παρόχους Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών Ασφαλείας (MSSP), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ομάδες DevSecOps να παράγουν αποκεντρωμένες αποδείξεις για την ανίχνευση απειλών, χωρίς να εκθέτουν το ευαίσθητο επιχειρησιακό πλαίσιο ή τα σχέδια της εσωτερικής τους υποδομής.

Επιλύοντας το δίλημμα Zero Trust στη σύγχρονη απόκριση σε περιστατικά

Καθώς ρυθμιστικά πλαίσια όπως η Οδηγία NIS2 τίθενται σε ισχύ και οι συμβατικές δεσμεύσεις (SLA) για την απόκριση σε περιστατικά γίνονται αυστηρότερες, οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα επείγον δίλημμα: πώς να αποδείξουν πότε ακριβώς ανιχνεύθηκε ένα σήμα απειλής, χωρίς να παραδώσουν σε τρίτους ακατέργαστα δεδομένα τηλεμετρίας που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εσωτερικές διευθύνσεις IP, τοπολογίες πόρων ή ιδιωτικά δεδομένα.

Η εξυγίανση ή απόκρυψη στοιχείων σε τυποποιημένες ροές πληροφοριών για απειλές συχνά καταστρέφει τις χρονοσημάνσεις ακριβείας και την κρυπτογραφική ακεραιότητα, καθιστώντας τα αρχεία καταγραφής μη επαληθεύσιμα για τρίτους ελεγκτές, ασφαλιστικούς φορείς ή δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών.

Η νέα λύση της Compellio εξαλείφει αυτό το πρόβλημα μέσω μιας διαδικασίας τριών βημάτων:

Εισαγωγή (Ingest): Εγγενή TAXII endpoints λαμβάνουν τυποποιημένα φορτία δεδομένων απειλών STIX απευθείας εντός της ασφαλούς περιμέτρου του πελάτη. Αφαίρεση (Abstract): Ο μηχανισμός μετατρέπει τα φορτία σε Tokenised Asset Records (TARs), διατηρώντας τα κρυπτογραφικά αποτυπώματα (hashes) και τα χρονικά μεταδεδομένα, ενώ αφαιρεί το εσωτερικό επιχειρησιακό πλαίσιο. Αγκύρωση (Anchor): Μέσω του Compellio Registry API, τα TARs αγκυρώνονται αυτόματα σε δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα blockchain, δημιουργώντας μια μόνιμη, αμετάβλητη καταγραφή της ανίχνευσης.

Διευρύνοντας τους ορίζοντες: Βασικά πεδία εφαρμογής

Αν και ο υποκείμενος μηχανισμός έχει τις ρίζες του στις πληροφορίες για κυβερνοαπειλές, η ικανότητά του να παράγει επαληθεύσιμη τηλεμετρία, χωρίς να αποκαλύπτει ευαίσθητες πληροφορίες, τον καθιστά κρίσιμο δομικό στοιχείο σε τρία μεγάλα τεχνολογικά πεδία:

Πληροφορίες για κυβερνοαπειλές και αξιόπιστη ανταλλαγή: Η ανταλλαγή CTI μεταξύ οργανισμών ιστορικά προσκρούει στην αμοιβαία δυσπιστία και στον φόβο διαρροής δεδομένων. Η νέα λύση της Compellio επιτρέπει σε MSSP, SOC και επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν επαληθευμένα σήματα ανίχνευσης μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων. Επειδή τα endpoints του Compellio Registry API προστατεύουν από τη δηλητηρίαση δεδομένων (data poisoning) και εγγυώνται αδιάβλητες χρονοσημάνσεις, οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίζουν συλλογικά τις παγκόσμιες τάσεις απειλών, χωρίς καμία έκθεση των εσωτερικών τους πόρων.

Η ανταλλαγή CTI μεταξύ οργανισμών ιστορικά προσκρούει στην αμοιβαία δυσπιστία και στον φόβο διαρροής δεδομένων. Η νέα λύση της Compellio επιτρέπει σε MSSP, SOC και επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν επαληθευμένα σήματα ανίχνευσης μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων. Επειδή τα endpoints του Compellio Registry API προστατεύουν από τη δηλητηρίαση δεδομένων (data poisoning) και εγγυώνται αδιάβλητες χρονοσημάνσεις, οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίζουν συλλογικά τις παγκόσμιες τάσεις απειλών, χωρίς καμία έκθεση των εσωτερικών τους πόρων. Αυτόνομες (agentic) λειτουργίες και λειτουργίες βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη στις αλυσίδες παραγωγής λογισμικού: Καθώς αυτόνομοι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αναλαμβάνουν την παραγωγή λογισμικού, τις ροές DevSecOps και τις διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών, η ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο συμφόρησης. Όταν τα σήματα των αυτόνομων ροών εργασιών διοχετεύονται στον μηχανισμό, κάθε αυτοματοποιημένη απόφαση, κάθε έλεγχος εξαρτήσεων και κάθε ειδοποίηση για την ακεραιότητα του κώδικα μετατρέπεται αυτόματα σε TAR και αγκυρώνεται on-chain, δημιουργώντας ένα αναλλοίωτο ίχνος ελέγχου των ενεργειών των πρακτόρων ΤΝ για τους ανθρώπινους επόπτες και τις ρυθμιστικές αρχές.

Καθώς αυτόνομοι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αναλαμβάνουν την παραγωγή λογισμικού, τις ροές DevSecOps και τις διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών, η ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο συμφόρησης. Όταν τα σήματα των αυτόνομων ροών εργασιών διοχετεύονται στον μηχανισμό, κάθε αυτοματοποιημένη απόφαση, κάθε έλεγχος εξαρτήσεων και κάθε ειδοποίηση για την ακεραιότητα του κώδικα μετατρέπεται αυτόματα σε TAR και αγκυρώνεται on-chain, δημιουργώντας ένα αναλλοίωτο ίχνος ελέγχου των ενεργειών των πρακτόρων ΤΝ για τους ανθρώπινους επόπτες και τις ρυθμιστικές αρχές. Εφαρμογές διπλής χρήσης (dual use) για κρίσιμα συστήματα: Οι υποδομές που λειτουργούν στους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής, της ενέργειας και των τεχνολογιών dual use απαιτούν εξαιρετικά υψηλές εγγυήσεις ασφάλειας. Η λύση επιτρέπει στους φορείς λειτουργίας κρίσιμων υποδομών να παρέχουν επαληθεύσιμες αποδείξεις συμμόρφωσης σε εξωτερικούς εποπτικούς φορείς, χωρίς ποτέ να εκθέτουν διαβαθμισμένες επιχειρησιακές παραμέτρους ή την κατάσταση συστημάτων κρίσιμης σημασίας.

«Οι ομάδες κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει ποτέ να αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στην προστασία του επιχειρησιακού απορρήτου και στην παροχή επαληθεύσιμων αποδείξεων προς τρίτους», δήλωσε ο Διονύσης Αυρηλιώνης, CEO της Compellio. «Με τη νέα μας λύση προσφέρουμε μια plug-and-play υποδομή εμπιστοσύνης που ενσωματώνεται στις υπάρχουσες ροές των εργαλείων ασφαλείας, επιτρέποντας την άμεση επαλήθευση του ιστορικού των ανιχνεύσεων, ενώ τα ακατέργαστα δεδομένα τηλεμετρίας παραμένουν αυστηρά εντός των ορίων της επιχείρησης».

Διαθεσιμότητα

Η νέα λύση της Compellio διατίθεται ως στοιχείο ανοιχτού κώδικα σε μορφή container, έτοιμο για εγκατάσταση στο cloud, on-premises ή σε απομονωμένα (air-gapped) περιβάλλοντα.

Δοκιμασμένη στο CyberSuite Hackathon

Οι δυνατότητες της νέας λύσης της Compellio παρουσιάζονται μέσω πρακτικών σεναρίων δοκιμών στο CyberSuite Hackathon. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τυποποιημένους TAXII producers για την προσομοίωση σημάτων απειλών και επαληθεύουν την πλήρη μετατροπή από STIX σε TAR, καθώς και τις ζωντανές κλήσεις webhook από το Registry API, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις χρονοσημάνσεις ανίχνευσης on-chain.

Συνδέοντας τις τυποποιημένες ροές ασφαλείας με αποκεντρωμένες τεχνολογίες blockchain, η Compellio συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για διαφανείς λειτουργίες κυβερνοασφάλειας που προστατεύουν την ιδιωτικότητα.

Σχετικά με την Compellio

Η Compellio είναι εταιρεία λογισμικού με έδρα το Λουξεμβούργο, εξειδικευμένη στη γεφύρωση αποκεντρωμένων και κεντρικών υποδομών εμπιστοσύνης. Η πλατφόρμα της Compellio επιτρέπει σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και προγραμματιστές να ενσωματώνουν επαληθεύσιμα μητρώα δεδομένων και τεχνολογίες blockchain σε υφιστάμενα συστήματα και επιχειρησιακές ροές εργασιών, χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψουν τον βασικό τους κώδικα.