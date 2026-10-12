DOTSOFT: έργο ψηφιακού μετασχηματισμού σε Λουτράκι – Περαχώρα – Αγίους Θεοδώρους

Η DOTSOFT Α.Ε., στο πλαίσιο της Ένωσης Εταιρειών «DOTSOFT Α.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε.», αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», ενός ολοκληρωμένου έργου έξυπνης πόλης που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο νέων εφαρμογών, λογισμικού και τεχνολογικών μέσων που θα ενισχύσουν τη λειτουργικότητα του Δήμου, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων για αποτελεσματικότερη διοίκηση.

Επτά δράσεις για μια σύγχρονη και «έξυπνη» πόλη

Το έργο περιλαμβάνει επτά διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού:

Έξυπνο Σύστημα Διασφάλισης Προσβασιμότητας Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα, με στόχο την καλύτερη καταγραφή και αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων, τα οποία θα προσφέρουν στον Δήμο σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης, υποστηρίζοντας την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Έξυπνα Συστήματα Ηλεκτροφωτισμού εντός Δημοτικών Κτιρίων, για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εγκαταστάσεων φωτισμού.

Σύστημα Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων και Ψηφιοποίηση Φακέλων, που θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες οργάνωσης, διαχείρισης και αναζήτησης πληροφοριών, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Έξυπνα Συστήματα Μέτρησης Ποιότητας Αέρα, μέσω των οποίων ο Δήμος θα αποκτήσει σύγχρονα εργαλεία περιβαλλοντικής παρακολούθησης και πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα για τις συνθήκες ποιότητας του αέρα.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο θα ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών, τη διαφάνεια και την αλληλεπίδραση μεταξύ Δήμου και τοπικής κοινωνίας.

Κεντρική Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης και Συλλογής Δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει τον κεντρικό ψηφιακό πυρήνα του νέου οικοσυστήματος έξυπνης πόλης, συγκεντρώνοντας δεδομένα από διαφορετικές εφαρμογές και υποσυστήματα.

Η κεντρική πλατφόρμα θα επιτρέπει τη συλλογή και ολιστική διαχείριση δεδομένων τόσο από τις εφαρμογές που λειτουργούν σήμερα όσο και από συστήματα που θα μπορούν να ενσωματωθούν στο μέλλον. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων θα υποστηρίζεται η εξαγωγή χρήσιμης γνώσης και η λήψη αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων, ενώ παράλληλα θα παρέχονται υπηρεσίες και πληροφόρηση προς πολίτες, επιχειρήσεις και στελέχη του Δήμου.

Ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για τον Δήμο

Κεντρικός άξονας της προσέγγισης είναι η διασύνδεση των επιμέρους εφαρμογών και η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι διαφορετικές λύσεις θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να λειτουργούν συνδυαστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε τα νέα ψηφιακά εργαλεία να ενσωματωθούν ομαλά στο υπάρχον επιχειρησιακό περιβάλλον και να υποστηρίξουν ουσιαστικά τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν Δήμο περισσότερο προσβάσιμο, ενεργειακά αποδοτικό, περιβαλλοντικά υπεύθυνο, συμμετοχικό και ψηφιακά διασυνδεδεμένο.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

Για τη DOTSOFT, η συμμετοχή στο έργο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Smart City, που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT, διαλειτουργικότητας και ανάλυσης δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.