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Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

Η Google καθιστά προσβάσιμο το εργαλείο επαλήθευσης περιεχομένου με Τεχνητή Νοημοσύνη

infocomBy 2 Mins Read AI
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Καθώς το περιεχόμενο που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο, η ύπαρξη απλών τρόπων επαλήθευσης όσων συναντάμε στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό το λόγο, η Google επεκτείνει σήμερα το SynthID Detector σε μια δημόσια πλατφόρμα, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε διαθέτει λογαριασμό Google, Apple ή OpenAI να επαληθεύει την προέλευση του περιεχομένου που συναντά online.

Φανταστείτε το SynthID σαν μια αόρατη ψηφιακή σφραγίδα ενσωματωμένη απευθείας στο περιεχόμενο που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Η Google το έχει ήδη χρησιμοποιήσει για την προσθήκη υδατογραφήματος σε περισσότερες από 180 δισεκατομμύρια εικόνες και βίντεο, καθώς και σε ηχητικό περιεχόμενο συνολικής διάρκειας 240.000 ετών. Τώρα, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα απόσπασμα ήχου για να ελέγξει αν δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη της Google ή κάποιου από τους συνεργάτες της, όπως οι OpenAI, NVIDIA, Kakao και, σύντομα, η Apple.

Ορισμένες βασικές λεπτομέρειες:

  • Προσβασιμότητα: Όποιος διαθέτει λογαριασμό Google, Apple ή OpenAI μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο και να το ελέγξει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
  • Διασυνδεσιμότητα στον κλάδο: Εντοπίζει αόρατα υδατογραφήματα που έχουν δημιουργηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη  της Google αλλά και από μοντέλα των συνεργατών τους.

Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση: Βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν τροποποιημένο περιεχόμενο χωρίς να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις.

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