AI laptops, gaming και επενδύσεις ενισχύουν την παρουσία της Acer στην Ελλάδα

Η Acer υποδέχτηκε σήμερα εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης σε εκδήλωση στην Αθήνα, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς στη Νότια Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσίασε νέες προϊοντικές καινοτομίες, τα τελευταία της οικονομικά αποτελέσματα, τις προοπτικές της αγοράς και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της στον τομέα των καταναλωτικών και επαγγελματικών λύσεων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για περαιτέρω επέκταση στην ελληνική αγορά μέσω νέων επενδύσεων και συνεργασιών. Τέλος, ανακοινώθηκε και η επανακυκλοφορία στην ελληνική αγορά, προϊόντων της Packard Bell, ενός από τα brands που ανήκουν στον όμιλο της Acer.

Η Acer συνεχίζει την ανοδική πορεία της στη Νότια Ευρώπη

Στην εκδήλωση υπογραμμίστηκαν τα σταθερά οικονομικά και επιχειρηματικά θεμέλια της εταιρείας. Το 2025, η Acer σημείωσε καθαρά έσοδα περίπου 8,6 δις. δολαρίων, διατηρώντας μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία και συνεχίζοντας τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, με κατηγορίες προϊόντων πέρα από τους υπολογιστές. Πλέον, οι τομείς προϊόντων εκτός των υπολογιστών και των οθονών, αντανακλούν το 32% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το 21,7% που καταγράφηκε το 2022, γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης.

Στη Νότια Ευρώπη, η Acer συνεχίζει να ξεπερνά τις επιδόσεις της ευρύτερης αγοράς, βασιζόμενη από ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τις τάσεις στροφής προς premium κατηγορίες, την ηγετική της θέση στο gaming και την αυξανόμενη ζήτηση για συσκευές με δυνατότητες AI. Η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης θετική δυναμική, με βελτίωση του μεριδίου αγοράς το 2026, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ανανεωμένης στρατηγικής και των επενδύσεων της εταιρείας.

Έμφαση στην ΑΙ, τη φορητότητα και το gaming

Η Acer παρουσίασε τη νέα της καταναλωτική σειρά προϊόντων, η οποία έχει σχεδιαστεί γύρω από τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών και την ευρύτερη υιοθέτηση της AI. Ξεχωριστή θέση κατείχε το νέο Swift Blade, ένα εξαιρετικά ελαφρύ laptop premium κατηγορίας με βάρος μόλις 799 γραμμάρια, το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει κορυφαία φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η συσκευή αντικατοπτρίζει το όραμα της Acer για συνδυασμό κομψού σχεδιασμού, παραγωγικότητας με υποστήριξη AI και ευελιξίας για τον σύγχρονο χρήστη.

Το gaming παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Acer, με τη συνεχή επέκταση του βραβευμένου οικοσυστήματος συσκευών Predator. Η εταιρεία παρουσίασε το νέο Predator Atlas 8, μια φορητή συσκευή gaming 8 ιντσών με οθόνη 120 Hz, κάρτα γραφικών Intel Arc, Wi-Fi 7 και σχεδιασμό που εστιάζει στην απόδοση, φέρνοντας μια εμπειρία gaming υψηλού επιπέδου σε φορητές συσκευές. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η εξέλιξη των gaming laptops Predator και Nitro, καθώς και το νέο Aspire Gaming, που φέρνει το gaming και την υψηλή υπολογιστική ισχύ πιο κοντά σε ευρύτερο κοινό.

Ενίσχυση των επιχειρήσεων με επαγγελματικές λύσεις βασισμένες στο AI

Η Acer επανέλαβε τη δέσμευσή της στους επαγγελματίες μέσω μιας ολοκληρωμένης παλέτας συσκευών, υπηρεσιών και προγραμμάτων συνεργατών. Ναυαρχίδα των επαγγελματικών laptops είναι το νέο TravelMate P6 AI, το οποίο συνδυάζει κορυφαία ασφάλεια, λειτουργίες παραγωγικότητας μέσω AI, πιστοποιήσεις προηγμένης ανθεκτικότητας, καθώς και ελαφρύ σχεδιασμό που ξεκινά από περίπου 950 γραμμάρια. Χαρακτηριστικά όπως το Acer User Sensing, το Dust Defender, η ανίχνευση παραβίασης σασί και η ενσωμάτωση του Microsoft Copilot, είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα υβριδικής εργασίας.

Πέρα από το hardware, η Acer επενδύει σε προγράμματα προστιθέμενης αξίας που βοηθούν τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των επενδύσεών τους στην τεχνολογία. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Acer Reliability Promise, το οποίο προσφέρει πλήρη επιστροφή χρημάτων επιπλέον της δωρεάν επισκευής, σε περίπτωση βλάβης κατά το πρώτο έτος και το Optimize Acer Care Plus, ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης κύκλου ζωής που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανακτούν μέρος της επένδυσής τους κατά την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.

Επιπλέον, η εταιρεία έδωσε έμφαση στην εκπαίδευση, στις λύσεις σύγχρονου χώρου εργασίας με AI, στα οικοσυστήματα Chromebook, στις επαγγελματικές οθόνες και στις βιώσιμες υποδομές πληροφορικής.

Η Packard Bell επιστρέφει με νέο όραμα για την καθημερινή τεχνολογία

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο ήταν η ανακοίνωση της επανακυκλοφορία συσκευών Packard Bell στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένα ιστορικό brand με σχεδόν έναν αιώνα κληρονομιάς, επιστρέφει με μια ανανεωμένη αποστολή γύρω από μια απλή φιλοσοφία: “Tech it Easy”. Στόχος της είναι να εξυπηρετήσει καταναλωτές που αναζητούν προσιτή τεχνολογία χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Το πρώτο κύμα προϊόντων περιλαμβάνει συσκευές και αξεσουάρ σχεδιασμένα για την καθημερινότητα, όπως το laptop DotBook, το πικάπ DotLoop, το κινητό τηλέφωνο DotLine, το σετ πληκτρολογίου και ποντικιού DotCombo, καθώς και άλλα προϊόντα που επανασυνδέουν την τεχνολογία με την απλότητα, τη δημιουργικότητα και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Η Acer γίνεται Official Technology Partner της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της στην Ελλάδα, η Acer ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Official Technology Partner της ομάδας. Η τεχνολογία της Acer θα στηρίξει τον σύλλογο σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, ενώ η συνεργασία θα περιλαμβάνει ενέργειες προβολής, ψηφιακές επικοινωνίες, προγράμματα αφοσίωσης φιλάθλων και κοινές δράσεις με τη συμμετοχή παικτών και φιλάθλων. Η συνεργασία αντανακλά τη φιλοδοξία της Acer να συνδέσει την τεχνολογία, τις κοινότητες και το ποδοσφαιρικό πάθος μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού, η Acer παραμένει προσηλωμένη στην παροχή καινοτόμας τεχνολογίας, στη στήριξη επιχειρήσεων και καταναλωτών, και στις επενδύσεις σε συνεργασίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει AI PCs, gaming, επαγγελματικές λύσεις, τεχνολογίες εκπαίδευσης και την επανακυκλοφορία συσκευών της Packard Bell, η Acer βρίσκεται σε ιδανική θέση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες της στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη.