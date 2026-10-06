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Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου

Νέα διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΤΝ και τα πνευματικά δικαιώματα

infocomBy 1 Min Read AI
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Χρησιμοποιείτε AI για περιγραφές προϊόντων, εικόνες ή newsletters; Η νέα ευρωπαϊκή διαβούλευση σας αφορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 στοχευμένη διαβούλευση για την επίδραση της τεχνολογίας στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, εξετάζοντας την ανάγκη για πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα.

Κεντρικό θέμα είναι η χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η διαβούλευση καλύπτει επίσης τη διαδικτυακή πειρατεία, ζητήματα αμοιβής ερμηνευτών και παραγωγών φωνογραφημάτων, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα στην επιστημονική έρευνα.

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Η παραγωγική AI αξιοποιείται για περιγραφές προϊόντων, newsletters, social posts, εικόνες και εμπλουτισμό καταλόγων. Όταν σε αυτά τα εργαλεία εισάγεται υλικό από brands, προμηθευτές ή τρίτους δημιουργούς, προκύπτουν ερωτήματα για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του και τις ευθύνες των εμπλεκομένων.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, η σαφής και κατανοητή πληροφόρηση γύρω από αυτά τα ζητήματα έχει άμεση πρακτική σημασία.

Η διαβούλευση δεν αποτελεί νέα νομοθεσία και δεν θεσπίζει από μόνη της νέες υποχρεώσεις. Αποτελεί ευκαιρία να κατατεθούν απόψεις και πραγματικά παραδείγματα χρήσης της AI από τις επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής απόψεων: 3 Νοεμβρίου 2026

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